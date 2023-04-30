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Чем шашлык опасен для здоровья

Пойти «на шашлыки» - любимое занятие многих людей, но, по мнению диетолога Натальи Нефедовой, при неправильном приготовлении они могут быть опасны для здоровья. Его слова передает Газета.ру.

Чем шашлык опасен для здоровья
© Ferra.ru

Она предупреждает, что в процессе приготовления выделяются канцерогенные соединения,, которые могут увеличить риск развития рака толстой кишки и поджелудочной железы. Более того, чрезмерное употребление обугленного мяса и вдыхание дыма от гриля может привести к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Чтобы снизить эти риски, Нефедова рекомендует употреблять более постные сорта мяса, мариновать мясо перед приготовлением и избегать пережаривания или обугливания мяса.

Кроме того, она советует использовать различные специи, которые могут оказывать защитное действие против канцерогенных соединений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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