Врач предостерегла россиян от чрезмерного приема витаминов

Прием витаминов считается полезным для здоровья, однако в некоторых случаях он может привести к серьезным негативным последствиям. Об этом заявила специалист ИХБФМ СО РАН Наталья Кох.

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Врач утверждает, что избыточный прием жирорастворимых витаминов может привести к повреждению печени. Речь идет, в частности, о витамине А и подобных ему ретиноидах. Эти вещества используются для лечения акне, уточнила Кох в комментарии изданию «Газета.Ru».