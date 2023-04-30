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Врач Кох предостерегла россиян от чрезмерного приема витаминов

Прием витаминов считается полезным для здоровья, однако в некоторых случаях он может привести к серьезным негативным последствиям. Об этом заявила специалист ИХБФМ СО РАН Наталья Кох.

Врач предостерегла россиян от чрезмерного приема витаминов
© Слово и Дело

Врач утверждает, что избыточный прием жирорастворимых витаминов может привести к повреждению печени. Речь идет, в частности, о витамине А и подобных ему ретиноидах. Эти вещества используются для лечения акне, уточнила Кох в комментарии изданию «Газета.Ru».

Витамин D также может представлять опасность при избыточном приеме. Однако, как утверждает врач, избыток данного вещества в организме встречается крайне редко и часто связан с генетическими особенностями человека.

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