Тренер назвала лучшие уличные упражнения на пресс

Тренер посоветовала сесть на скамейку, положив руки за голову, и выполнять подъемы или скручивания вперед. Также она рекомендовала обратить внимание на уличные тренажеры. Для того чтобы накачать пресс, нужно держаться руками на перекладине или шведской стенке и поднимать ноги на 90 градусов.