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Тренер назвала лучшие уличные упражнения на пресс

Фитнес-тренер Мария Волынкина назвала лучшие уличные упражнения на пресс. Ее слова приводит NEWS.RU.

Тренер назвала лучшие уличные упражнения на пресс
© Lenta.ru

Тренер посоветовала сесть на скамейку, положив руки за голову, и выполнять подъемы или скручивания вперед. Также она рекомендовала обратить внимание на уличные тренажеры. Для того чтобы накачать пресс, нужно держаться руками на перекладине или шведской стенке и поднимать ноги на 90 градусов.

Волынкина подчеркнула, что при занятиях на свежем воздухе необходимо одеваться по погоде и не забывать о разминке. В частности, перед тренировкой можно выполнить прыжки на скакалке.

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