$80.51-1.0588.37-1.83

Нутрициолог Юзуп: переизбыток соли в организме может привести к заболеванию почек

Переизбыток соли в организме может привести к заболеванию почек и проблемам с сердцем, предупредила врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

Нутрициолог предупредила о вреде переизбытка соли
© Газета.Ru

Она отметила, что, когда в организме много соли, почки начинают усиленно работать, чтобы отфильтровать ее.

"Эта повышенная рабочая нагрузка может привести к повреждению почек", — приводит "Мослента" слова Юзуп.

Кроме того, по словам нутрициолога, большое количество соли негативно скажется на сердце и сосудах. В то же время врач уточнила, что совсем отказываться от соли нельзя, так как ее отсутствие в организме может неблагоприятно отразиться, в частности, на работе нервной системы. Ранее диетолог Светлана Павличенко рекомендовала отказаться от консервов и соусов из-за вреда для ЖКТ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий