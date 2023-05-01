Нутрициолог предупредила о вреде переизбытка соли

Нутрициолог Юзуп: переизбыток соли в организме может привести к заболеванию почек
Переизбыток соли в организме может привести к заболеванию почек и проблемам с сердцем, предупредила врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.
Она отметила, что, когда в организме много соли, почки начинают усиленно работать, чтобы отфильтровать ее.
"Эта повышенная рабочая нагрузка может привести к повреждению почек", — приводит "Мослента" слова Юзуп.
Кроме того, по словам нутрициолога, большое количество соли негативно скажется на сердце и сосудах. В то же время врач уточнила, что совсем отказываться от соли нельзя, так как ее отсутствие в организме может неблагоприятно отразиться, в частности, на работе нервной системы. Ранее диетолог Светлана Павличенко рекомендовала отказаться от консервов и соусов из-за вреда для ЖКТ.