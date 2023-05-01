Врач рассказала, как справиться с укачиванием в поездках

Невролог Данилова: если укачивает в поездках, запаситесь водой и имбирными конфетами
Приступы тошноты в транспорте знакомы, наверное, всем. Нередко из-за этого люди вообще отказываются от поездок на дальние расстояния.
При этом чаще сталкиваются с кинетозом (укачиванием) дети. А для родителей уже это становится головной болью. И всё же это не болезнь, а особенность организма. И приступы можно облегчить, если прислушаться к некоторым советам. Врач-невролог «СМ-Клиники» Ольга Данилова объяснила «Доктору Питеру», что деток чаще укачивает в поездках, потому что их вестибулярный аппарат ещё до конца не сформировался.
Но кинетоз возможен в любом возрасте. К слову, универсального средства, которое на 100% помогло бы справиться с укачиваниями любому человеку, не существует. Ведь организм у каждого особенный, как и реакции на движение. Поэтому способы борьбы с укачиванием нужно подбирать индивидуально — методом проб и ошибок.
1. Садитесь ближе к центру тяжести авто
Чем ближе сидеть к центру тяжести транспортного средства, тем меньше будет амплитуда укачивания. В автомобиле центр тяжести находится между передними сиденьями и рычагом коробки передач. Поэтому лучше выбирать переднее пассажирское сиденье и по возможности опустить кресло пониже.
2. Уберите резкие запахи и приоткройте окно
В душном салоне человека укачивает быстрее. Важно проследить, чтобы в машине не было жарко, и обеспечить доступ свежего воздуха. Лучше включите кондиционер или приоткройте окно. А ещё стоит убрать из салона раздражающие запахи. Часто вы можете замечать собой, что в машине с дешёвыми освежителями воздуха укачивает чаще. И это неспроста: резкие ароматы жидкости для омывателя стёкол или висящие «ёлочки-вонючки» раздражают органы обоняния, и те в свою очередь только сильнее запутывают мозг.
3. Смотрите прямо перед собой
Если смотреть в боковые окна на проносящиеся мимо деревья или дорожную разметку, то можно быстрее столкнуться с укачиванием. Лучше направить взгляд в лобовое стекло прямо перед собой. Необходимо сфокусироваться на линии горизонта или едущих впереди машинах.
4. Запаситесь имбирём и водой
Не позднее чем за час до поездки нужно поесть, но при этом не стоит объедаться. А в дорогу с собой можно взять бутылку воды, лёгкий перекус вроде орешков и леденцы со вкусом мяты или имбиря. Оба продукта считаются настоящими природными лекарствами от укачивания. Однако не все орешки одинаково полезны. Какие лучше выбрать и как их правильно есть — читайте здесь . Помимо леденцов можно взять имбирный чай или даже сырые кусочки корня имбиря.
5. Отложите книги и соцсети на время поездки
Экран телефона или планшета, страницы книги в дороге постоянно скачут. Этот танец перед глазами делает нас более чувствительными к автомобильной тряске. Мозг переутомляется быстрее, а симптомы укачивания дадут о себе знать раньше.
6. Станьте водителем
Возможно, настало время и самому сесть за руль. Ведь водители никогда не сталкиваются с проблемой кинетоза и на это есть причина. Дело в том, что большую часть поездки они смотрят перед собой или вдаль. Также во время управления машиной мозг водителя постоянно занят: следит за дорогой, контролирует движения руля, торможение, переключение скоростей. Поэтому на внутренний конфликт с вестибулярным аппаратом у мозга попросту не остаётся времени.