Врач рассказала, как справиться с укачиванием в поездках

Приступы тошноты в транспорте знакомы, наверное, всем. Нередко из-за этого люди вообще отказываются от поездок на дальние расстояния.

При этом чаще сталкиваются с кинетозом (укачиванием) дети. А для родителей уже это становится головной болью. И всё же это не болезнь, а особенность организма. И приступы можно облегчить, если прислушаться к некоторым советам. Врач-невролог «СМ-Клиники» Ольга Данилова объяснила «Доктору Питеру», что деток чаще укачивает в поездках, потому что их вестибулярный аппарат ещё до конца не сформировался.

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Но кинетоз возможен в любом возрасте. К слову, универсального средства, которое на 100% помогло бы справиться с укачиваниями любому человеку, не существует. Ведь организм у каждого особенный, как и реакции на движение. Поэтому способы борьбы с укачиванием нужно подбирать индивидуально — методом проб и ошибок.

1. Садитесь ближе к центру тяжести авто

Чем ближе сидеть к центру тяжести транспортного средства, тем меньше будет амплитуда укачивания. В автомобиле центр тяжести находится между передними сиденьями и рычагом коробки передач. Поэтому лучше выбирать переднее пассажирское сиденье и по возможности опустить кресло пониже.

2. Уберите резкие запахи и приоткройте окно

В душном салоне человека укачивает быстрее. Важно проследить, чтобы в машине не было жарко, и обеспечить доступ свежего воздуха. Лучше включите кондиционер или приоткройте окно. А ещё стоит убрать из салона раздражающие запахи. Часто вы можете замечать собой, что в машине с дешёвыми освежителями воздуха укачивает чаще. И это неспроста: резкие ароматы жидкости для омывателя стёкол или висящие «ёлочки-вонючки» раздражают органы обоняния, и те в свою очередь только сильнее запутывают мозг.

3. Смотрите прямо перед собой

Если смотреть в боковые окна на проносящиеся мимо деревья или дорожную разметку, то можно быстрее столкнуться с укачиванием. Лучше направить взгляд в лобовое стекло прямо перед собой. Необходимо сфокусироваться на линии горизонта или едущих впереди машинах.

4. Запаситесь имбирём и водой

Не позднее чем за час до поездки нужно поесть, но при этом не стоит объедаться. А в дорогу с собой можно взять бутылку воды, лёгкий перекус вроде орешков и леденцы со вкусом мяты или имбиря. Оба продукта считаются настоящими природными лекарствами от укачивания. Однако не все орешки одинаково полезны. Какие лучше выбрать и как их правильно есть — читайте здесь . Помимо леденцов можно взять имбирный чай или даже сырые кусочки корня имбиря.

5. Отложите книги и соцсети на время поездки

Экран телефона или планшета, страницы книги в дороге постоянно скачут. Этот танец перед глазами делает нас более чувствительными к автомобильной тряске. Мозг переутомляется быстрее, а симптомы укачивания дадут о себе знать раньше.

6. Станьте водителем