Дерматолог назвала главные ошибки при приеме ванны

Частое использование скраба для тела и слишком горячая вода делают кожу более уязвимой перед внешними факторами. Об этом Москве 24 рассказала врач-косметолог, дерматолог, трихолог Евгения Солопенкова.

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По ее словам, идеальная температура воды для приема ванны – 30–32 градуса. При более высоких значениях есть риск навредить коже, предупредила Солопенкова.

"Вода должна быть слегка прохладной или теплой. Но нельзя находиться в ней более 10–15 минут. Принимать ванну нужно не чаще одного-двух раз в неделю", – подчеркнула специалист.

Вместо пены она порекомендовала использовать соль. Это более натуральный продукт, который не содержит ненужных для тела красителей, объяснила дерматолог в интервью программе "Доктор 24".

В свою очередь, скраб лучше всего использовать не более двух раз в неделю. При этом нужно выбирать мягкий, натуральный продукт, pH которого составляет не более 5,5. Также важно после душа наносить крем, отметила врач.

Еще одна распространенная ошибка – редкая замена мочалки. "Желательно приобретать новую раз в два месяца. Потому что мы стираем с кожи микрочастички, которые остаются на мочалке, а при следующем использовании заново наносим их на кожу", – заключила дерматолог.