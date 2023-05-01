Абсурдные и опасные способы борьбы с полнотой

Существует немало абсурдных и диких способов избавления от лишнего веса.

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Многие из них небезопасны для здоровья.

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Глисты: жертва ради искусства

Известная оперная дива Мария Каллас провела однажды жестокий эксперимент со своим телом, но ни разу не пожалела об этом. Из-за любви к сладостям красавица-гречанка очень сильно полнела. Уже в 19 лет она весила 80 кг и продолжала набирать вес. Ее сравнивали с «огромной, бесформенной душой», заплывшей жиром.

Но однажды все изменилось. Режиссер Лукино Висконти пригрозил Марии позорным изгнанием из «Ла Скала», если она не приведет себя в форму. Этого Каллас бы не пережила. Вот тогда-то и произошла удивительная метаморфоза, «благодарить» за которую нужно ленточного червя-солитера.

Певица целый год питалась плохо прожаренными стейками, в результате чего в ее теле и завелся этот ужасный паразит. За год Каллас похудела до 57 кг (при росте 171 см). Когда вес дивы стабилизировался, врачам пришлось немало потрудиться, чтобы удалить из ее тела отвратительного жителя.

Вместо ужина — сон

Не менее странную диету практиковал Элвис Пресли. Всем прекрасно известно, как сильно растолстел этот секс-символ в зрелые годы. При своем среднем росте в 178 см он весил больше центнера. Сидеть на диетах Пресли категорически не мог. Тогда врачи порекомендовали ему просыпать хотя бы один прием пищи. Певец завел себе привычку ложиться спать вместо ужина. Диета плохо помогала, но следовал ей пациент с большой охотой.

Еду не глотать!

Америка — страна толстяков. Многим ее жителям приходится покупать на самолет два билета вместо одного. Так же было и с Горацием Флетчером. Однажды страховая компания наотрез отказалась продать ему полис из-за уже присутствующей угрозы для жизни в виде лишнего веса.