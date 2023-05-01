Коуч по здоровью дала советы для хорошего сна

Чтобы сон был качественным, нужно ложиться в благоприятное для этого время и придерживаться еще ряда привычек. Их назвала "Мосленте" коуч по здоровью Татьяна Яковлева.

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Прежде всего, напомнила специалист, нужно соблюдать режим сна: лучше ложиться и вставать в одно и то же время ежедневно, а отходить ко сну до полуночи. В идеале стоит ложиться в 22:00-22:30.

Чтобы отучиться засыпать после полуночи, стоит постепенно каждый день ложиться раньше на 15 минут. В какой-то момент время отхода ко сну станет желаемым, а резких перемен не будет.

Важно также, чтобы не было дней "чтобы отоспаться", не стоит вставать поздно в выходные. Гораздо правильнее для организма спать в меру каждый день.

Кроме того, стоит перестать пользоваться гаджетами за 1-2 часа до сна. Можно придумать какой-то ритуал для этого времени: ванна с магниевой солью, чтение, медитация, прослушивание спокойной музыки, переход с электрического освещения к свечам.

Чтобы качество сна стало лучше, эксперт рекомендует использовать блэкаут-шторы или маску для сна. Важно также грамотно выбрать матрас и подушку. Они должны быть удобными и не вредить здоровью.