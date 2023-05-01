Вам не хватает магния? Вот какие продукты решат эту проблему

Магний играет большую роль в работе всего организма. Если вам не будет хватать этого минерала, то вы станете нервозным, у вас начнутся спазмы в мышцах, ухудшится внешний вид.

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Важнее всего получать магний именно мышцам человека. В том числе сердечной мышце.

Особенно необходим магний тем, у кого работа связана с большим количеством стресса, спортсменам, тем, кому, нужно постоянно восполнять энергию. Если у вас магний будет в норме, то вы станете спокойнее и энергичнее, у вас будет не так сильно болеть голова.

Восполнить недостаток магния можно при помощи определённых продуктов. Достаточно будет просто есть больше листовых овощей (например, шпината). Кроме того, найти магний вы можете в горохе (в 100 г - 33 мг магния), тыквенных семечках (в 100 г - 530 мг), бобовых, крупах, шоколаде с высоким содержанием какао, бананах, кураге, сушёных финиках, рыбе, мясе, тофу (в 100 г - 50 мг магния).

Ещё один вариант получения магния - это употребление минеральной воды. Однако следите, чтобы в такой воде было много магния и мало натрия. Иначе у вас может повыситься давление.