Диетолог: жирные и острые супы могут быть опасны для ЖКТ и сердца

Далеко не все любят есть супчик, считая его не слишком вкусным по сравнению с другими блюдами. А некоторые не против бахнуть жиденького, но только если суп достаточно нажористый и щедро сдобрен приправами. Однако, как считает специалист, лучше уж совсем не питаться супами, чем есть острые и жирные, да ещё и часто.

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По мнению врача-диетолога Натальи Кругловой, здоровый человек может один-два раза в месяц съесть такой суп без особого вреда для здоровья, но не чаще. А сердечникам и тем, у кого есть проблемы с желудком, вообще не стоит такое употреблять: это банально опасно. Особенно если блюдо состряпано на основе баранины или свинины.

«Также не стоит злоупотреблять сборными мясными солянками, куда добавляются разные мясные изделия: колбасы, бекон, грудинка и так далее, это точно не на каждый день», — привело слова специалиста News.ru.

Диетолог уточнила, что человеку в принципе необязательно регулярно есть суп, но если он правильно приготовлен — это пойдёт на пользу организму: там есть и белок, и клетчатка, и сложные углеводы.