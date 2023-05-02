Диетолог: жирные и острые супы могут быть опасны для ЖКТ и сердца

Диетолог Круглова: жирные и острые супы могут быть опасны для ЖКТ и сердца
Далеко не все любят есть супчик, считая его не слишком вкусным по сравнению с другими блюдами. А некоторые не против бахнуть жиденького, но только если суп достаточно нажористый и щедро сдобрен приправами. Однако, как считает специалист, лучше уж совсем не питаться супами, чем есть острые и жирные, да ещё и часто.
По мнению врача-диетолога Натальи Кругловой, здоровый человек может один-два раза в месяц съесть такой суп без особого вреда для здоровья, но не чаще. А сердечникам и тем, у кого есть проблемы с желудком, вообще не стоит такое употреблять: это банально опасно. Особенно если блюдо состряпано на основе баранины или свинины.
«Также не стоит злоупотреблять сборными мясными солянками, куда добавляются разные мясные изделия: колбасы, бекон, грудинка и так далее, это точно не на каждый день», — привело слова специалиста News.ru.
Диетолог уточнила, что человеку в принципе необязательно регулярно есть суп, но если он правильно приготовлен — это пойдёт на пользу организму: там есть и белок, и клетчатка, и сложные углеводы.
Впрочем, противопоказано это жидкое блюдо не только сердечникам и страдающим от болезней ЖКТ. Есть некоторые супы не стоит больным подагрой, тем, у кого повышен уровень мочевой кислоты, либо есть проблемы с поджелудочной.