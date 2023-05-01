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Россиянам перечислили способы избавиться от жира на животе

Все рабочие способы убрать жир с живота назвали в новом материале издания «Доктор Питер».

Жир на животе имеет свойство собираться в фартук, когда его становится слишком много. Издание перечислило семь способов избавиться от такого жира.

В числе способов назван спринтерский бег, снижающий жировые отложения. Кроме этого, авторы материала предлагают качать не только прямую мышцу живота, но и косые, а также глубокие поперечные с помощью таких упражнений, как подъемы ног, планка и медвежья походка.

Еще один совет - выполнять упражнения, укрепляющие тазовое дно. Также важно следить за осанкой и делать соответствующие упражнения для этого.

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