Россиянам перечислили способы избавиться от жира на животе
Все рабочие способы убрать жир с живота назвали в новом материале издания «Доктор Питер».
Жир на животе имеет свойство собираться в фартук, когда его становится слишком много. Издание перечислило семь способов избавиться от такого жира.
В числе способов назван спринтерский бег, снижающий жировые отложения. Кроме этого, авторы материала предлагают качать не только прямую мышцу живота, но и косые, а также глубокие поперечные с помощью таких упражнений, как подъемы ног, планка и медвежья походка.
Еще один совет - выполнять упражнения, укрепляющие тазовое дно. Также важно следить за осанкой и делать соответствующие упражнения для этого.