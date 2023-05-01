Россиянам перечислили способы избавиться от жира на животе

Все рабочие способы убрать жир с живота назвали в новом материале издания «Доктор Питер».

Жир на животе имеет свойство собираться в фартук, когда его становится слишком много. Издание перечислило семь способов избавиться от такого жира.

В числе способов назван спринтерский бег, снижающий жировые отложения. Кроме этого, авторы материала предлагают качать не только прямую мышцу живота, но и косые, а также глубокие поперечные с помощью таких упражнений, как подъемы ног, планка и медвежья походка.