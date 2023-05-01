Психотерапевт рассказал, почему короткий сон опасен

Психотерапевт Вяльба рассказал, почему короткий сон опасен для здоровья
Люди, которые регулярно недосыпают, рискуют столкнуться с ухудшением здоровья. Причины этого раскрыл врач-психотерапевт Юрий Вяльба.
По его словам, ежедневный сон человека должен составлять не менее семи часов. У тех, кто спит менее шести часов, появляются не только нервные расстройства, но и проблемы с сердцем. Кроме того, повышается риск нарушения обмена веществ.
Специалист отметил, что в период сна мозг помогает организму устранить полученные днем повреждения. Помимо этого, запускается процесс избавления от продуктов жизнедеятельности клеток, передает aif.ru.
Наиболее опасные из них — белки бета-амилоида. Их чрезмерное скопление в организме приводит к развитию деменции.