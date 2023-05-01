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Психотерапевт Вяльба рассказал, почему короткий сон опасен для здоровья

Люди, которые регулярно недосыпают, рискуют столкнуться с ухудшением здоровья. Причины этого раскрыл врач-психотерапевт Юрий Вяльба.

Психотерапевт рассказал, почему короткий сон опасен
© Слово и Дело

По его словам, ежедневный сон человека должен составлять не менее семи часов. У тех, кто спит менее шести часов, появляются не только нервные расстройства, но и проблемы с сердцем. Кроме того, повышается риск нарушения обмена веществ.

Специалист отметил, что в период сна мозг помогает организму устранить полученные днем повреждения. Помимо этого, запускается процесс избавления от продуктов жизнедеятельности клеток, передает aif.ru.

Наиболее опасные из них — белки бета-амилоида. Их чрезмерное скопление в организме приводит к развитию деменции.

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