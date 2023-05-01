$80.51-1.0588.37-1.83

Названы вызывающие отвращение к сексу болезни

Вагинизм, эндометриоз и другие болезни делают секс болезненным или вовсе невозможным. Эти и другие проблемы со здоровьем, вызывающие страх или отвращение к интимной близости, врачи назвали изданию Cosmopolitan.

Названы вызывающие отвращение к сексу болезни
© Lenta.ru

Вестибулодиния

Вестибулодиния является одним из типов вульводинии, говорит специалист по интимному здоровью Сильвия Кан.

4-28 процентов женщин в возрасте от 20 до 40 лет страдают от вестибулодинии

У женщин с этим заболеванием боль может вызывать не только секс с проникновением, но и введение тампона и даже ношение тесной одежды, добавила Кан.

"Каждый раз во время секса я испытываю боль. Это в некотором смысле разрушает сексуальную жизнь. И об этом не хочется рассказывать партнеру", — девушка с вестибулодинией.

Вагинизм

При вагинизме сокращение мышц влагалища является непроизвольной реакцией. В 95 процентах случаев эту болезнь можно вылечить, продолжила специалист по сексуальному здоровью.

Фибромиалгия

У большинства женщин симптомы фибромиалгии появляются в возрасте от 30 до 50 лет. Болезнь достигает пика у женщин в репродуктивном возрасте. Одним из признаков заболевания является болезненный секс.

"Лекарства от фибромиалгии не существует. Однако врач может исключить другие схожие по симптомам болезненные состояния и назначить лечение, облегчающее проявление болезни", — Анушка Патчава, врач.

Эндометриоз

Симптомы эндометриоза могут быть изнурительными, а секс при нем не приносит удовольствия, предупреждают врачи.

"Более 50 процентов женщин с эндометриозом не знают о своей болезни. Если во время секса вы чувствуете боль, добивайтесь от врача тщательного обследования и постановки диагноза", —

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий