Названы вызывающие отвращение к сексу болезни

Вагинизм, эндометриоз и другие болезни делают секс болезненным или вовсе невозможным. Эти и другие проблемы со здоровьем, вызывающие страх или отвращение к интимной близости, врачи назвали изданию Cosmopolitan.

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Вестибулодиния

Вестибулодиния является одним из типов вульводинии, говорит специалист по интимному здоровью Сильвия Кан.

4-28 процентов женщин в возрасте от 20 до 40 лет страдают от вестибулодинии

У женщин с этим заболеванием боль может вызывать не только секс с проникновением, но и введение тампона и даже ношение тесной одежды, добавила Кан.

"Каждый раз во время секса я испытываю боль. Это в некотором смысле разрушает сексуальную жизнь. И об этом не хочется рассказывать партнеру", — девушка с вестибулодинией.

Вагинизм

При вагинизме сокращение мышц влагалища является непроизвольной реакцией. В 95 процентах случаев эту болезнь можно вылечить, продолжила специалист по сексуальному здоровью.

Фибромиалгия

У большинства женщин симптомы фибромиалгии появляются в возрасте от 30 до 50 лет. Болезнь достигает пика у женщин в репродуктивном возрасте. Одним из признаков заболевания является болезненный секс.

"Лекарства от фибромиалгии не существует. Однако врач может исключить другие схожие по симптомам болезненные состояния и назначить лечение, облегчающее проявление болезни", — Анушка Патчава, врач.

Эндометриоз

Симптомы эндометриоза могут быть изнурительными, а секс при нем не приносит удовольствия, предупреждают врачи.