Тренер Бибера и Риты Оры назвал главную ошибку худеющих

Знаменитый фитнесс-тренер Ноа Нейман рассказал изданию Daily Mail о главной ошибке, которую совершает подавляющее большинство севших на диету людей.

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Ноа Нейман известен как автор уникальной методики тренировок, которую вот уже два десятилетия выбирают различные звезды, такие как Джастин Бибер, Рита Ора или Кендалл Дженнер. Своими идеальными фигурами они во многом обязаны занятиям в залах Неймана, которых по всему миру насчитывается уже более 300.

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Ключевой особенностью методики Ноа Неймана является широкое использование в тренировках специальных боксерских груш каплевидной формы, наполненных водой. Помимо непосредственной силовой нагрузки в рамках 45-минутной, поделенной на 10 раундов тренировки, работа с грушей дает психологическую разгрузку.

Однако параллельно с упражнениями Нейман придерживается относительно строгой диеты, выстроенной по схеме 80/20. Ее суть в том, что подавляющее большинство продуктов, потребляемых человеком, относится к категории здоровой пищи. А оставшиеся 20% приходятся на лакомства, употребление которых ни коим образом не осуждается.

«Именно в этом многие люди ошибаются. Они придерживаются подхода "все или ничего": "Я должен питаться на 100% сверхчисто, а если я потерплю неудачу, то для меня все кончено, и я просто выпаду из обоймы". Тогда как на самом деле речь идет о поиске баланса», — заявил фитнесс-тренер.

Спортсмен признался, что ранее также уделял пристальное внимание подсчету калорий и контролю размера порций, но вскоре понял, что в долгосрочной перспективе такой подход лишь демотивирует человека. Главным для получения необходимого эффекта оказалось изменение образа мысли и отказ от жестких ограничений.

Также Ноа Нейман отмечает, что большинство людей надеется приступить к тренировкам и сразу получить результат. Однако в этом деле как нельзя ярче проявляется поговорка про рыбку из пруда и отсутствие труда.