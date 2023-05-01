Диетолог Гинзбург объяснил, можно ли пить кефир на ночь

Существует мнение, что кефир на ночь вреден из-за высокого инсулинового индекса. Известный врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, так ли это на самом деле.

По его словам, инсулиновый индекс — это новый показатель в медицине, поэтому он еще не очень хорошо изучен, но у многих докторов есть соблазн объяснять им самые разные проблемы. Однако повышение инсулина в крови мало о чем говорит без учета чувствительности к нему, пишет aif.ru