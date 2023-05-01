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Ученые указали, от какого заболевания защищает кофе

Ученые выяснили, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития диабета 2 типа. В исследовании приняли участие 150 тысяч человек.

Ученые указали, от какого заболевания защищает кофе
© РИА "ФедералПресс"

«Всех испытуемых разделили на две группы. Особое внимание эксперты уделили взаимосвязи между потреблением кофе и маркерами воспаления. В результате ученые пришли к выводу, что благодаря своему противовоспалительному эффекту кофе может защитить организм от диабета 2 типа», – пишет зарубежное издание Journal of Clinical Nutrition.

Отмечается, что чашка кофе в день поможет снизить риск развития заболевания на 4–6 %.

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