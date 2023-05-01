Ученые указали, от какого заболевания защищает кофе

«Всех испытуемых разделили на две группы. Особое внимание эксперты уделили взаимосвязи между потреблением кофе и маркерами воспаления. В результате ученые пришли к выводу, что благодаря своему противовоспалительному эффекту кофе может защитить организм от диабета 2 типа», – пишет зарубежное издание Journal of Clinical Nutrition.