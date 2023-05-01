$80.51-1.0588.37-1.83

Эти три напитка только усугубят симптомы болезней сердца

По словам доктора Деборы Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy, существует ряд напитков, усугубляющих болезни сердца. И это доказывают научные исследования.

Эти три напитка только усугубят симптомы болезней сердца
© Ferra.ru

Согласно одному систематическому обзору и метаанализу 2016 года, потребление напитков, содержащих много сахара, увеличивает риск инсульта на 13%, риск сердечного приступа - на 22%. Правда, сами авторы признали, что люди, участвующие в этом исследовании, могли также иметь другие заболевания, влияющие на риск развития болезней сердца.

Также вызывают опасения энергетические напитки. Их безопасность для здоровья не установлена. Часто такие напитки содержат сахар, кофеин, таурин, женьшень, витамин В. И большинство из этих ингредиентов изучены плохо.

Вредит сердцу и алкоголь. Особенно опасно это, если вы регулярно пьёте более 10 г этанола в день. Алкогольные напитки повышают кровяное давление, токсичны для клеток сердечной мышцы, могут повредить сердце. Также при употреблении алкоголя вы получаете пустые калории, из-за которых у вас может развиться ожирение.

Среди напитков, которые полезны для сердца, врач назвала воду, кофе, чай, овощной сок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий