Эти три напитка только усугубят симптомы болезней сердца

По словам доктора Деборы Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy, существует ряд напитков, усугубляющих болезни сердца. И это доказывают научные исследования.

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Согласно одному систематическому обзору и метаанализу 2016 года, потребление напитков, содержащих много сахара, увеличивает риск инсульта на 13%, риск сердечного приступа - на 22%. Правда, сами авторы признали, что люди, участвующие в этом исследовании, могли также иметь другие заболевания, влияющие на риск развития болезней сердца.

Также вызывают опасения энергетические напитки. Их безопасность для здоровья не установлена. Часто такие напитки содержат сахар, кофеин, таурин, женьшень, витамин В. И большинство из этих ингредиентов изучены плохо.

Вредит сердцу и алкоголь. Особенно опасно это, если вы регулярно пьёте более 10 г этанола в день. Алкогольные напитки повышают кровяное давление, токсичны для клеток сердечной мышцы, могут повредить сердце. Также при употреблении алкоголя вы получаете пустые калории, из-за которых у вас может развиться ожирение.

Среди напитков, которые полезны для сердца, врач назвала воду, кофе, чай, овощной сок.