Назван продукт, который замедляет старение

Ученые наконец ответили на вопрос, чего бы такого съесть, чтобы похудеть. А заодно и помолодеть. Диетолог Майкл Мозли считает, что физическое здоровье человека в значительной мере определяет микробиом (то есть совокупность полезных микробов) кишечника. Доктор уверен, что добавление в рацион определенных продуктов, влияющих на кишечный микробиом, может замедлить или даже обратить вспять процесс старения.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging, ученые из Академии наук Гуанси сравнили микробиомы 1575 человек в возрасте от 20 до 100 лет. Выяснилось, что у долгожителей повышен уровень бактерий Bacteroidetes. Этот тип бактерий, к слову, давно на хорошем счету в ученой среде: ранее диетологи выяснили, что в кишечнике людей, страдающих от избыточного веса, наблюдается дефицит именно Bacteroidetes. И наоборот, у тех, кто ест и не толстеет, все в полном порядке с этой бактерией.