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Диетолог назвал продукт, который замедляет старение, если есть его ежедневно

Ученые наконец ответили на вопрос, чего бы такого съесть, чтобы похудеть. А заодно и помолодеть. Диетолог Майкл Мозли считает, что физическое здоровье человека в значительной мере определяет микробиом (то есть совокупность полезных микробов) кишечника. Доктор уверен, что добавление в рацион определенных продуктов, влияющих на кишечный микробиом, может замедлить или даже обратить вспять процесс старения.

Назван продукт, который замедляет старение
© Super.ru

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging, ученые из Академии наук Гуанси сравнили микробиомы 1575 человек в возрасте от 20 до 100 лет. Выяснилось, что у долгожителей повышен уровень бактерий Bacteroidetes. Этот тип бактерий, к слову, давно на хорошем счету в ученой среде: ранее диетологи выяснили, что в кишечнике людей, страдающих от избыточного веса, наблюдается дефицит именно Bacteroidetes. И наоборот, у тех, кто ест и не толстеет, все в полном порядке с этой бактерией.

Как же повысить в кишечнике её уровень? Ежедневно есть ферментированные продукты: квашеную капусту, кефир или кимчи, подсказывает доктор Мозли. И напоследок предупреждает: продукты, содержащие сахар, оказывают прямо противоположный эффект на здоровье кишечника.

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