Никогда не ешьте эти пять продуктов на завтрак

Начинать утро со стакана апельсинового сока - это на самом деле не лучшая идея. Есть и другие продукты, которые вредят вашему здоровью, а вы об этом можете и не подозревать.

© Ferra.ru

Известно, что цитрусовые раздражают стенки желудка. Поэтому эти фрукты нельзя употреблять по утрам, особенно если у вас уже есть болезни желудочно-кишечного тракта вроде гастрита, язвы, эрозии желудка, панкреатита.

Вот что ещё не рекомендуется есть или пить во время завтрака.

Колбасные изделия. Утром организм особенно остро реагирует на консерванты и жиры, которых так много в колбасе и паштетах.

Бананы. Их можно есть разве что с овсяной кашей. Иначе у вас может возникнуть дисбаланс магния и кальция.

Кофе. Он, как и цитрусовые, раздражает пустой желудок. Первым делом нужно позавтракать, а затем выпить кофе.

Овощи. На завтрак употреблять их можно лишь в термически обработанном виде. То есть, например, в запечённом, запечённом на гриле, тушёном виде. Из-за свежих овощей у вас может произойти обострение гастрита.

Выпечка. Она совсем не насыщает и раздражает желудок. Как и любые сладости.