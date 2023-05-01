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Диетолог объяснила важность употребления селедки

Важность употребления селедки объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. Она посоветовала обязательно включить эту рыбу в рацион тем, кто мало спит, много работает, часто стрессует и имеет склонность к набору веса.

Диетолог объяснила важность употребления селедки
© Мослента

По словам специалиста, содержащаяся в сельди омега-3 способствует профилактике многих болезней, оказывает противовоспалительное действие, а также поддерживают нормальную реологию крови, что важно для всех, но особенно для упомянутых выше категорий людей. Селедка богата такими витаминами, как А, D, Е и К, к тому же в ней много белка.

Но есть эту рыбу каждый день Королева не рекомендует из-за большого содержания соли.

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