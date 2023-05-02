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Сексолог назвала причины болезненных ощущений при сексе

Определенные заболевания у женщин могут стать причиной болезненных ощущений, боязни и даже омерзения от мысли об половом контакте. Об этом предупредила сексолог Сильвия Кан в беседе с корреспондентом издания Cosmopolitan.

Сексолог назвала причины болезненных ощущений при сексе
© Слово и Дело

Эксперт выделила недуг под названием вестибулодиния. Он присущ представительницам женского пола в возрасте от 20 до 40 лет. Он не только не позволяет получать удовольствие от секса, но и вызывает боль при использовании тампона или ношении облегающих вещей.

Фибромиалгия также негативно влияет на интимную жизнь женщины. Как правило, она появляется у представительниц прекрасного пола, достигших предела репродуктивного возраста. На наличие болезни указывает боль при половой близости.

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