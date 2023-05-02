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Врачи назвали сигналы для немедленной остановки тренировки

Врачи назвали сигналы для немедленной остановки тренировки. Их слова приводит US News.

Врачи назвали сигналы для немедленной остановки тренировки
© Lenta.ru

Доктор Марта Гулати рассказала, что стоит прекратить занятия, если вы чувствуете боль в груди. «Боль в груди никогда не бывает нормой», — подчеркнула она.

Также врач посоветовала закончить тренировку, если после упражнений кружится голова и внезапно перехватывает дыхание. «Если головокружение сопровождается обильным потоотделением, спутанностью сознания или даже обмороком , вам может потребоваться неотложная помощь», — отметила специалист.

Доктор Марк Конрой добавил, что во время тренировок могут возникнуть судороги, которые опасны для здоровья. Кроме того, врачи рекомендовали наблюдать за сердечным ритмом и потоотделением, нарушение которых может привести к проблемам со здоровьем.

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