Врачи назвали сигналы для немедленной остановки тренировки. Их слова приводит US News.

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Доктор Марта Гулати рассказала, что стоит прекратить занятия, если вы чувствуете боль в груди. «Боль в груди никогда не бывает нормой», — подчеркнула она.

Также врач посоветовала закончить тренировку, если после упражнений кружится голова и внезапно перехватывает дыхание. «Если головокружение сопровождается обильным потоотделением, спутанностью сознания или даже обмороком , вам может потребоваться неотложная помощь», — отметила специалист.