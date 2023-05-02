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Косметолог Ивкин перечислил наносящие вред коже лица домашние процедуры

Врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин назвал опасность для кожи лица домашних процедур. Своим мнением он поделился в беседе с «Мослентой».

Специалист отметил, что вредно выдавливать прыщи, и не рекомендует обрабатывать их спиртом или йодом, так как эти средства могут пересушить кожу и уничтожить ее защитный барьер, а также вызвать новые проблемы, такие как акне. Кроме того, следует избегать контрастного душа, чтобы не вызывать спазмы сосудов и купероз, подчеркнул эксперт.

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Для домашнего ухода за кожей лица, Ивкин рекомендует использовать бережное средство для умывания, которое эффективно очищает кожу и выравнивает ее тон. После умывания необходимо использовать тоник, который способствует глубокому проникновению сыворотки и крема. А крем, по его словам, в свою очередь, увлажняет и питает кожу, создавая защитный барьер и предотвращая потерю влаги.

Косметолог также подчеркнул, как важно не забывать о средствах с SPF, которые защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. По его словам, они также помогают предотвратить раннее старение и риск возникновения рака.

Ранее мы писали, что дерматолог объяснила, почему кожа не "зеркало" организма.

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