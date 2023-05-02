Нутрициолог, эксперт по правильному питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Марина Мельникова поделилась советами о том, какой завтрак поможет организму получить достаточно питательных веществ и зарядиться бодростью до середины дня. Ее слова приводит радио Sputnik.

Специалист подчеркнула, что блюда, которые мы едим по утрам, должны быть полезным "топливом" для организма. Поэтому самый полезный выбор для завтрака – это каша (гречневая, овсяная, перловая или пшенная). По ее словам, каша содержит много медленных углеводов, которые насыщают желудок и уменьшают чувство голода на долгое время.

Кроме того, яйца являются идеальным источником минералов, витаминов и протеинов, необходимых для полноценной работы организма, утверждает врач. Добавление овощей и молочных продуктов в завтрак также обеспечивает организм большим количеством питательных веществ, витамином D, калием и кальцием.

Также диетолог добавила, что апельсиновый сок и горький шоколад могут помочь взбодриться утром. Сок апельсина содержит много витамина С, который дает организму энергию. Горький шоколад содержит много какао бобов, богатых пищевыми волокнами и магнием, а это помогает высвободить эндорфины – гормоны счастья, и серотонин – который борется со стрессом.