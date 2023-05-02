Названо идеальное средство для борьбы с тревогой

Врач-сомнолог София Черкасова поделилась мнением о том, что может помочь человеку, если он тревожно спит.

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В беседе с журналистами российский медик рассказала, что занятия физической активностью являются идеальным средством для борьбы с тревогой. По словам эксперта, спорт помогает справиться с тревожным сном и с мыслями о событиях, беспокоивших человека в течение дня. Об этом пишет издание NEWS.ru.

– Гармоническая физическая нагрузка – четыре-пять раз в неделю по 30-60 минут – помогает побороть тревожность, способствует выработке аденозина и перерабатывает кортизол. Регулярная физическая нагрузка может обеспечить здоровый сон, – цитирует СМИ Черкасову.