Названы причины развития распространенной женской болезни

Кисты яичников развиваются у женщин, перенесших аборт, после поздних первых родов и по другим причинам, рассказал онколог, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин. Врач назвал «Ленте.ру» факторы, увеличивающие риск появления распространенной женской болезни.

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Киста яичника зачастую протекает бессимптомно и обнаруживается только при плановом осмотре. Однако это не значит, что к ней нужно относиться несерьезно: при неблагоприятных обстоятельствах киста может доставить немало проблем, рассказал онколог. Ильин добавил, что различные новообразования яичников — доброкачественные и злокачественные — встречаются достаточно часто.

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Факторы, повышающие вероятность развития кисты яичника: нарушения менструального цикла; слишком ранняя первая менструация и поздняя менопауза; циклы без овуляции при поликистозе яичников; бесплодие; прерывание беременности; поздние первые роды; хронические воспаления органов малого таза; неблагоприятная наследственность; гормональные сбои

Собеседник «Ленты.ру» пояснил, что маленькие кисты не беспокоят женщину. Однако когда образование достигает больших размеров, могут возникнуть осложнения — разрыв, нагноение, перекрут ножки, сдавление соседних органов. Это приводит к сбоям менструального цикла, дискомфорту и болям внизу живота.

Самый распространенный метод диагностики кист — УЗИ малого таза, которое выполняют на пятый-девятый день менструального цикла. В дополнение к УЗИ используют определение онкомаркеров в крови. На основании этих исследований и математической модели iota-adnex, которая позволяет по девяти параметрам определить вероятность озлокачествления кисты, онкогинеколог принимает решение о лечении.

Часть кист можно лечить без операции, другие — исключительно хирургически. Вид лечения зависит от размера кисты, ее структуры, наличия или отсутствие кровотока, характера содержимого.