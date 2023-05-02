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Диетолог Гинзбург оценил качества березового сока

Весной в России наступает сезон березового сока. Люди ходят в леса и собирают его, чтобы исцелиться от различных болезней, восстановить силы после зимы, зарядиться энергией, как это делали предки. Действительно ли березовый сок так полезен, рассказал «ФедералПресс» диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог Гинзбург оценил качества березового сока
© Unsplash

«Березовый сок – это вода, немножко сахаров и олигосахаридов. Последние, в отличие от сахаров, не усваиваются и оказываются питанием для наших бактерий. В нем, конечно есть витамины, в частности аскорбиновая кислота, минералы – калий, магний», – сказал врач.

Гинзбург отметил, что стакан березового сока намного полезнее такого же объема, например, сладкого газированного напитка. Но в то же время сок дерева не полезнее стакана зеленого чая или какао.

«Вреда никакого, польза небольшая и даже во многом преувеличенная. Для разнообразия – почему бы и нет», – заключил диетолог.

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