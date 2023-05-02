Диетолог Гинзбург оценил качества березового сока

Весной в России наступает сезон березового сока. Люди ходят в леса и собирают его, чтобы исцелиться от различных болезней, восстановить силы после зимы, зарядиться энергией, как это делали предки. Действительно ли березовый сок так полезен, рассказал «ФедералПресс» диетолог Михаил Гинзбург.