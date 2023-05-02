Диетолог Гинзбург оценил качества березового сока
Весной в России наступает сезон березового сока. Люди ходят в леса и собирают его, чтобы исцелиться от различных болезней, восстановить силы после зимы, зарядиться энергией, как это делали предки. Действительно ли березовый сок так полезен, рассказал «ФедералПресс» диетолог Михаил Гинзбург.
«Березовый сок – это вода, немножко сахаров и олигосахаридов. Последние, в отличие от сахаров, не усваиваются и оказываются питанием для наших бактерий. В нем, конечно есть витамины, в частности аскорбиновая кислота, минералы – калий, магний», – сказал врач.
Гинзбург отметил, что стакан березового сока намного полезнее такого же объема, например, сладкого газированного напитка. Но в то же время сок дерева не полезнее стакана зеленого чая или какао.
«Вреда никакого, польза небольшая и даже во многом преувеличенная. Для разнообразия – почему бы и нет», – заключил диетолог.