Диетолог: зеленый лук укрепляет сосуды

Диетолог Соломатина: зеленый лук укрепляет сосуды
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что зелёный лук способен укреплять сосуды и дёсны.
«В зелёном луке содержится витамин C, который помогает синтезировать коллаген и укрепляет сосуды», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, зелёный лук также обладает бактерицидным действием. Кроме того, в нём есть магний, необходимый для костной системы.
«В луке есть клетчатка. Она замедляет повышение уровня глюкозы в крови и помогает в профилактике диабета 2-го типа и инсулинорезистентности, что часто встречается у пожилых», — добавила Соломатина.