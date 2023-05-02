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Диетолог Ефимова рассказала, как похудеть без вреда для здоровья

Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, как избавиться от лишнего веса без вреда для организма.

Как похудеть без вреда для здоровья
© Вечерняя Москва

Главное — снижать вес постепенно. Резкое похудение нежелательно, так как оно отрицательно влияет на организм и, скорее всего, набранные килограммы скоро вернутся.

Стоит начать с небольших изменений. Стоит оценить, какие напитки вы пьете в течение дня. Соки, газировки, морсы, энергетические и другие подслащенные напитки содержат много сахара и калорий. Их лучше исключить из рациона.

Необходимо заменить белый рис, белый хлеб и макароны на цельнозерновые продукты. Цельные зерна перевариваются медленнее, предотвращая резкие подъемы уровня сахара в крови.

Врач советует выбирать посуду меньшего размера и пользоваться кухонными весами, чтобы оценить размер порций, передает aif.ru.

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