Перечислены правила разгрузочного дня между праздниками

Разгрузочные дни могут помочь в борьбе с лишним весом, если человек в праздники съел больше, чем обычно, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Правила таких дней она перечислила россиянам в беседе с «Москвой 24».

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Она уточнила, что в такие дни стоит съедать пищи на 500-1000 килокалорий, однако голодать нельзя.

«Лучше всего подойдут белковые продукты. Например, можно взять 500-600 граммов куриной грудки и дополнить 300-400 граммами овощей без масла», — привела пример она.

Кроме того, продолжила Макиша, для разгрузки подойдет творог.

«Нужно взять около 500 граммов продукта и распределить на три приема. Можно дополнить его ягодами или подсластителем из стевии или сукралозы», — предложила она.

Кроме того, подойдет однодневная диета из фруктов: килограмм-полтора разных фруктов можно распределить на несколько приемов.

Также диетолог предложила в разгрузочный день питаться кефиром различной жирности.