Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург поспорил с эндокринологом и диетологом Зухрой Павловой об опасности употребления кефира на ночь. Мнениями экспертов делится издание "Аргументы и факты".

Так, в одном интервью Павлова рассказала, что если выпить кефир на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы в крови, и печень начнет усиленно ее производить. На фоне этого утром уровень глюкозы может быть очень высоким. Павлова заявила, что регулярный прием кефира на ночь грозит нарушением углеводного обмена и преддиабетом.

Однако ее коллега диетолог Михаил Гинзбург отметил, что на сегодняшний день нет исследований, которые говорят о том, что употребление кефира на ночь обязательно приводит к преддиабету. По его словам, в кефире, твороге и других молочных продуктах много белков, поэтому они имеют достаточно высокий инсулиновый индекс. И именно по этой причине сахар в крови резко понижаться не будет.

"Кефир мне представляется очень полезным натуральным продуктом, содержащим мало сахара и к тому же богатым пробиотиками — полезными бактериями и грибками. И отказываться от него, в том числе и для приема перед сном, не стоит", — поделился эксперт.

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