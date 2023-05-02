7 быстрых способов добиться плоского живота после 50 лет

Известно, что избыток жира на животе опасен для здоровья. Он может даже привести к развитию диабета. И вот как после 50 лет можно этого избежать.

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Специалист в области спортивной диетологии Эми Гудсон перечислила семь способов, которые эффективнее всего избавляют от жира на животе после 50 лет.

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Добавьте в тренировку интервальное кардио. По-другому называется это высокоинтенсивной интервальной тренировкой. Она может сжечь много жира и при этом не требует того, чтобы вы проводили по несколько часов в спортзале. Занимает такая тренировка всего 20 минут, и она может включать спринт, езду на велосипеде, прыжки с небольшими перерывами между ними.

Увеличьте потребление клетчатки. Клетчатка помогает сбросить вес, так как позволяет чувствовать сытость дольше. Кроме того, исследования показывают, что чем больше вы едите клетчатки, тем меньше будет у вас брюшного жира.

Добавьте белок в блюда. Белок, как и клетчатка, помогает надолго сохранить ощущение сытости. Также он ускоряет потерю веса, важен для поддержания мышечной массы при снижении веса.

Откажитесь от высококалорийных напитков с сахаром. Например, от фруктовых соков, сладкого чая, газировок, энергетиков, алкогольных напитков (которые представляют собой смесь ингредиентов).

Установите дефицит калорий. Это важная часть похудения, помогающая сжечь жир на животе. Другими словами, вы будете потреблять калорий меньше, чем сжигать.

Высыпайтесь. Научные исследования демонстрируют, что из-за лишения сна вы можете чувствовать себя голодным. Также здоровый сон может быть связан с потерей жира и с улучшением веса. Взрослым (то есть начиная с 18 лет) нужно стремиться спать семь или больше часов каждую ночь.

Пейте достаточно воды. Из-за обезвоживания могут возникнуть запоры, а они приводят к вздутию живота и к растягиванию желудка. Свести к минимуму вздутие живота и задержку жидкости в организме поможет питьевая вода. Ещё она будет способствовать снижению веса, так как помогает чувствовать сытость и потреблять меньше калорий.