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3 овоща, которые лучше всего помогают сбросить лишний вес

Продолжаем худеть и делиться с вами простыми лайфхаками от экспертов. На этот раз пришло время поговорить об овощах. Все мы прекрасно знаем, что растительная пища не только полезна, но и часто рекомендуется во время похудения. Однако, как выяснилось, некоторые из овощей обладают прямо-таки чудодейственным эффектом в борьбе со злосчастными килограммами. Как раз о них в беседе с изданием Life рассказала диетолог-нутрициолог, специалист по питанию Екатерина Пурахина.

3 овоща, которые лучше всего помогают сбросить лишний вес
© Super.ru

Итак, записывайте, запоминайте, а лучше сразу отправляйтесь в магазин и подыскивайте рецептик на ужин.

По словам эксперта, чтобы похудеть и укрепить здоровье, половина вашего рациона должна состоять из овощей и фруктов. Дело в том, что именно растительные продукты содержат мало калорий, но при этом много воды и клетчатки, которая подавляет аппетит и дает чувство сытости. А вот лидируют по полезным свойствам для похудения шпинат, брокколи и спаржа.

В шпинате содержится крайне мало калорий, при этом некоторые исследования даже указывают на способность этого продукта сжигать жир. Его можно добавлять во все блюда, но в день рекомендуется есть не больше 50 граммов.

Брокколи также помогает избавиться от лишнего веса, а еще снижает риск развития онкологии и препятствует старению.

Ну а спаржа и вовсе кладезь для худеющего: в ней содержатся фолиевая кислота, клетчатка, витамины A, K и C — всего около 30 полезных нутриентов, а еще в ней есть алкалоид аспарагин, который расщепляет жир.

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