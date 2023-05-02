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Врачи назвали продукты, которые способны провоцировать диабет второго типа

В семи из десяти случаев диабет второго типа развивается из-за неправильного питания. Врачи назвали продукты, которые способны провоцировать развитие этого заболевания.

Названы продукты, которые способны провоцировать диабет второго типа
© Вечерняя Москва

Исследователи выяснили, что одним из продуктов, провоцирующих диабет второго типа, является бекон. Кроме того, опасность представляют шлифованный рис и очищенная пшеница.

Более 60 процентов случаев диабета второго типа в 2018 году были связаны с потреблением рафинированного риса, пшеницы и картофеля, а также красного мяса, подслащенных напитков и фруктовых соков.

Также исследователи установили, что чаще всего этот недуг развивается у мужчин, а также у молодых людей. Большинство обладателей диабета живут в городах, передает «ИноСМИ».

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки преддиабета. Он рассказал, что это состояние возникает, когда уровень сахара в крови уже не соответствует норме, но еще не достиг диабетического уровня. Несмотря на то что преддиабет протекает без явных симптомов, врач назвал признаки, которые помогут не пропустить его появление.

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