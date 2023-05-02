Вот почему для здоровья мозга так важен завтрак

В работе мозга важную роль играют движение и сон. Но при этом нельзя забывать и о питании. Особенно важной частью дня считается завтрак.

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В среднем мозг человека весит менее 1,5 кг и составляет примерно 2% от всего веса тела. При этом для работы мозга нужно 20% энергии, которую потребляет организм.

Полезнее всего для мозга орехи, зелень, рыба. А ещё для мозга важен сахар, так как из него он получает энергию. Точнее, из глюкозы. По этой причине нужно пополнять запасы энергии в течение дня через равные промежутки времени. Желательно даже через каждые три часа.

С утра для эффективной работы мозга нужно получать такую энергию, которая медленно высвобождается. Подойдёт для этого, например, ржаной хлеб с творожным сыром, пастой из сардин, орехами и помидорами. В орехах есть барий, который улучшает работу мозга, в помидорах - калий, в сардинах - цинк. И если вы пропустите завтрак, то будете в итоге сонными и непродуктивными.

Кроме того, мозгу нужны различные витамины, минералы, а также омега-3. Витамины группы В, например, можно получить из бобов, арахиса, мяса индейки, молока, семян подсолнечника. Что касается омега-3, то в основном они содержатся в рыбе.