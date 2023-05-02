Названы наиболее распространенные причины развития ожирения

Обычно ожирение развивается из-за дисбаланса в питании, при котором человек получает недостаточное количество нужных веществ. При этом подобного сценария можно избежать, если вовремя принять меры профилактики. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

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Как отметила эксперт, существует целый ряд веществ, которые большинство людей употребляют в слишком больших количествах.

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— Часто к ожирению приводит изобилие в рационе простых углеводов (сахар или скрытые сахара в сладких газированных напитках, тортах, пирожных, а-ля спортивных батончиках и так далее), жиров и трансжиров и маленькое количество белка, — рассказала Лазуренко.

Чтобы избежать такой проблемы, важно пересмотреть рацион на предмет самых опасных продуктов, уверена врач. Углеводы можно оставить только в виде десертов, которые человек воспринимает как лакомство. Можно добавить сложные углеводы (например, клетчатку) в виде хлебцев, отрубей, злаков и круп. Такие сложные углеводы должны вытеснить традиционные перекусы, уточнила эксперт.

В рационе должен быть качественный белок и кислоты омега-3, уверена врач.

— Надо проверять рацион на наличие белка, идеального по составу. Он содержится в мясе, рыбе, морепродуктах, субпродуктах, молочнокислых продуктах без добавок, яйцах. Если организм недополучает строительный материал в виде белка, у человека повышается тяга к углеводам, а это распространенная ошибка. Также нужно добавить правильные жиры вроде омега-3. Человек, который на бегу что-то кладет в рот, получает кислоты омега-6 и омега-9, а омега-3 — в минимальном количестве, — предупредила специалист.

Как отметила Лазуренко, еще одна из причин лишнего веса — отсутствие основных приемов пищи. Вместо перекусов с кофе и печеньем важно добавить осмысленные завтрак, обед и ужин, пояснила собеседница «ВМ».

Нередко ожирению способствует минимум физической активности и неактивный образ жизни, заметила диетолог.

— Важно повышать возможности организма в плане физической активности. Нужно давать себе пассивную физическую активность. Не стоит слишком много пахать в зале, но нужно гулять лишние 15–20 минут в день. В ногах самые длинные мышцы, и нагрузка на них будет способствовать сжиганию жира, — объяснила эксперт.