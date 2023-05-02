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Шесть простых способов избавиться от усталости весной

В первые весенние дни многие сталкиваются с упадком сил. И это вполне естественно. Связано это с тем, что организм ещё приспосабливается к изменению погоды и к увеличению продолжительности светового дня.

Шесть простых способов избавиться от усталости весной
© Ferra.ru

Чтобы избавиться от усталости в весеннее время, нужно дать организму то, что ему не хватало зимой. То есть солнце, витамины, свежий воздух.

Больше времени проводите на свежем воздухе. Вы быстро взбодритесь после прогулки на свежем воздухе. К тому же вашему телу нужен кислород.

Больше двигайтесь. Это улучшит кровообращение и ускорит обмен веществ. Благодаря всему этому вам будет проще побороть усталость.

Получайте витамины. Они содержатся в свежей зелени и овощах. Также вы можете приготовить фруктовые и овощные коктейли.

Заботьтесь о коже. Не забудьте об увлажнении кожи, а также о защите от солнца.

Высыпайтесь. Из-за постоянного недосыпа может серьёзно пострадать ваше здоровье. К тому же сон нужен для правильной работы эндокринной системы.

Не будьте чересчур требовательны к себе. Помните, что весенняя усталость - это временно.

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