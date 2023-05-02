Инфекционисты напомнили правила употребления ягод и овощей

В Кыргызстане начался сезон свежих овощей и ягод. Параллельно увеличивается число пациентов с острой кишечной инфекцией. Врачи просят жителей тщательно мыть помидоры, клубнику и руки. Только так можно обезопасить себя от расстройства желудка, рассказывает корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

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Местные клубника, черешня, редис и зелень в ассортименте уже заполнили торговые ряды. Сезон витаминов жители столицы ждали всю зиму, поэтому скупают продукты килограммами.

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«Когда все так красиво лежит, кто же не купит? Даже я, пенсионерка, при виде местной клубники купила пару килограммов», – говорит местна

«Я мою обычной водой, без дополнительных средств, я не боюсь заболеть», – отмечает женщина.

Не все соблюдают меры осторожности и рискуют оказаться на больничной койке. Нурайым Абдыжапарова вызвала скорую, когда у ее дочери начались резкие боли в животе.

«В больнице у дочери прямо в приемном отделении началась диарея. Врачи сказали, что если бы мы еще день пробыли дома, то все могло бы быть еще хуже. Я предполагаю, что инфекция была вызвана ягодами. За день до этого я ела клубнику, казалось, что все чисто помыла», – рассказала жительница Бишкека Нурайым Абдыжапарова.

С диагнозом «кишечная инфекция» в Республиканскую инфекционную больницу сейчас поступают до 200 человек в сутки. Больше половины пациентов – дети до двух лет. Для миллионного города цифра не высокая, но и она уже требует внимания. Врачи рекомендуют не только следить за чистотой, запахом, целостностью скоропортящихся ягод и овощей, но и хранить такие продукты в холодильнике. В республике температура воздуха часто превышает 25 градусов.

«Кишечная инфекция может быть в любых продуктах, как в скоропортящихся, например, в мясомолочных продуктах, так и в овощах и фруктах. Первое правило – все эти продукты требуют тщательной термической обработки. Особенно мясо и яйцо. Свежеприготовленное лучше сразу употребить в пищу», – рекомендует заведующая первого отделения Республиканской клинической инфекционной больницы Майрам Мамбетказиева.