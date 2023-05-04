Эндокринолог дала советы по формированию привычки пить много воды

Советы по формированию привычки пить много воды дала в личном Telegram-аккаунте эндокринолог Зухра Павлова. Она рекомендовала засекать таймер каждый час.

Специалист посоветовала взять за привычку выпивать стакан воды утром, а далее пить каждый час. Также она рекомендовала носить везде с собой бутылку воды.

Кроме того, выпивать стакан воды следует и после чашки кофе или чая, поскольку эти продукты обладают мочегонным эффектом. Надо поработать и со своими мыслями, отметила Павлова. Важно настроить себя на то, что вода — лекарство, жизненно необходимое для каждой клетки нашего тела.