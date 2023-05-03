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Женщин за 40 предупредили об опасном мужском типе ожирения

Отложение жира по мужскому типу ведет к болезням сердца у женщин за 40, предупредила врач-гинеколог Наталья Боженко. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Женщин за 40 предупредили об опасном мужском типе ожирения
© Lenta.ru

По словам Боженко, после 40 лет у женщин чаще всего наблюдается снижение функции яичников, и при остающемся регулярным цикле у них могут проявляться симптомы снижения уровня эстрогенов.

Также, продолжила она, у женщин меняется обмен веществ.

«Если продолжать жизнь в прежнем ритме, не снижать калорийность рациона и вести малоподвижный образ жизни, то увеличение веса и ненужных объемов не заставит себя ждать, как ни печально. Особенно опасен растущий живот — отложение абдоминального жира, так называемый мужской тип ожирения», — предостерегла она, объяснив, что такой тип ожирения связан с инсулинорезистентностью и ведет к патологии сердечно-сосудистой системы.

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