Женщин за 40 предупредили об опасном мужском типе ожирения

«Если продолжать жизнь в прежнем ритме, не снижать калорийность рациона и вести малоподвижный образ жизни, то увеличение веса и ненужных объемов не заставит себя ждать, как ни печально. Особенно опасен растущий живот — отложение абдоминального жира, так называемый мужской тип ожирения», — предостерегла она, объяснив, что такой тип ожирения связан с инсулинорезистентностью и ведет к патологии сердечно-сосудистой системы.