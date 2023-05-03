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Терапевт Раменский назвал разрушающие почки продукты

Врач-терапевт Павел Раменский рассказал, какие продукты негативно влияют на здоровье почек. Его слова передает издание NEWS.ru.

Как объяснил медик, почки являются парным органом, которые отвечают за очищение крови от отходов и токсинов, а также поддержку баланса воды и минералов в нашем организме.

Некоторые продукты, по словам терапевта, их "убивают". Так, обилие соли в рационе приводит к повышению артериального давления, которое плохо сказывается на почках. Напитки, содержащие кофеин, также могут отразиться на здоровье органа. Они провоцируют образование камней в почках.

Кроме того, врач предостерег от злоупотребления алкоголем. Спиртные напитки вызывают дегидратацию организма и разрушают почки.

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