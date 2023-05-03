8 продуктов, которые спасут от выпадения волос

Правильая диета поможет красоте локонов.

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Питание влияет на состояние всего организма, на внешний вид, красоту кожи и, конечно, волос. Часто тусклые, секущиеся или выпадающие волосы — один из ярких признаков, что в организме не хватает полезных веществ.

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Если вы заметили, что на расческе стало оставаться больше волосков, пора менять диету и включать в нее спасительные для локонов блюда.

Красное мясо

Снижение уровня железа в крови приводит к тому, что доставка кислорода к органам нарушается. Страдают от этого и волосы. При этом гемоглобин может снижаться во время менструации и при заболеваниях ЖКТ. Поэтому так важно поддерживать организм. Поможет красное мясо: говядина, телятина, баранина. Женщинам стоит употреблять этот продукт 2—3 раза в неделю.

Перепелиные яйца

Они содержат больше ценных веществ, чем куриные, в том числе белок, железо, Омега 3 и магний. Их можно включать в ежедневный рацион, улучшится состояние не только волос, но и кожи, ногтей.

Творог

Этот продукт — прекрасный источник белка и кальция, который помогает волосам оставаться крепкими и блестящими. Диетологи советуют есть творог в первой половине дня, так он гораздо лучше усваивается.

Гранат

Содержащиеся в гранате витамины С, Е и А помогают нормализовать гормональный фон, участвуют в усвоении кальция и железа. Нутрициологи советуют добавлять этот фрукт в рацион один-два раза в неделю. Но будьте осторожны: в гранате содержатся кислоты, негативно влияющие на зубную эмаль. Гранатовый сок лучше пить через трубочку. И обязательно прополощите рот теплой водой после употребления фрукта.

Семена льна

Этот продукт — настоящий суперфуд, в нем огромное содержание меди и цинка Именно эти вещества помогают волосам оставаться сильными, Кроме того, они влиют на нормализацию гормонального фона у женщины, а часто выпадение волос начинается именно с гормонального сбоя. Семена можно добавить в кашу, творог, выпечку.

Морковь

В корнеплоде моркови в большом количестве присутствуют витамины С и Е. Если каждый день съедать по 200 г овоща, можно заметно улучшить рост волос и их качество, предотвратив выпадение. А каротиноиды в составе корнеплода влияют на состояние волос, делают их более блестящими, крепкими.

Печень

Как и красное мясо, печень в рационе помогает повысить уровень гемоглобина, насытить кровь кислородом, а значит, увеличить приток крови к волосяным луковицам и помочь разбудить даже спящие фоликулы.

Оливковое масло