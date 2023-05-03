Какое венерическое заболевание передается через поцелуи

Терапевт Румянцева рассказала, какое венерическое заболевание передаётся через поцелуи. Первыми это выяснили врачи из Великобритании. Медики провели шесть исследований, на основе которых пришли к выводу, что человек может передать гонорею через поцелуй, так как инфекция содержится в слюне. При этом специалисты успокоили, что заражение таким образом происходит очень редко.

© Секрет Фирмы

«Известно, что вагинальный, оральный и анальный секс по-прежнему опасен с точки зрения передачи этого заболевания. Однако теперь нельзя исключать и поцелуи», — отметила врач-терапевт Валерия Румянцева.

По словам специалиста, очень важно рассказывать людям о распространении таких болезней и способах обезопасить себя. Особенно в зоне риска сегодня находятся россияне в возрасте от 15 до 30 лет, которые часто меняют половых партнёров, добавила она.

Эксперт призвала всегда использовать презервативы и проверять себя на заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), после каждой смены партнёра.

Что это такое — гонорея?

Гонорея — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями гонококками. Чаще проявляется поражением органов мочеполовой системы, реже — конъюнктивы глаз, слизистых оболочек носа и рта, глотки и миндалин, прямой кишки.