Терапевт Румянцева рассказала, какое венерическое заболевание передается через поцелуи
Терапевт Румянцева рассказала, какое венерическое заболевание передаётся через поцелуи. Первыми это выяснили врачи из Великобритании. Медики провели шесть исследований, на основе которых пришли к выводу, что человек может передать гонорею через поцелуй, так как инфекция содержится в слюне. При этом специалисты успокоили, что заражение таким образом происходит очень редко.
«Известно, что вагинальный, оральный и анальный секс по-прежнему опасен с точки зрения передачи этого заболевания. Однако теперь нельзя исключать и поцелуи», — отметила врач-терапевт Валерия Румянцева.
По словам специалиста, очень важно рассказывать людям о распространении таких болезней и способах обезопасить себя. Особенно в зоне риска сегодня находятся россияне в возрасте от 15 до 30 лет, которые часто меняют половых партнёров, добавила она.
Эксперт призвала всегда использовать презервативы и проверять себя на заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), после каждой смены партнёра.
Что это такое — гонорея?
Гонорея — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями гонококками. Чаще проявляется поражением органов мочеполовой системы, реже — конъюнктивы глаз, слизистых оболочек носа и рта, глотки и миндалин, прямой кишки.
Несмотря на огромные достижения современной медицины, венерические заболевания по-прежнему остаются частью человечества. Некоторые из них неизлечимы, однако их можно сдерживать и прожить так до глубокой старости. Акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова клиник» Екатерина Фёдорова назвала самые опасные недуги, которые буквально разрушают наш организм, если вовремя не обратиться к врачу.