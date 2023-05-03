Картошка фри повышает риск развития депрессии

Картошка фри, как и гамбургеры, молочные коктейли, относится к фастфуду. При этом недавно опубликованные результаты исследования показали, что регулярное употребление такой пищи плохо влияет на психику человека.

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В новом исследовании, опубликованном в PNAS, китайские учёные из Чжэцзянского университета изучили, как частое употребление жареной пищи влияет на психическое здоровье людей. Оказалось, что между постоянным употреблением жареной картошки и высоким риском депрессии и беспокойства существует связь.

У людей, которые часто ели картофель фри, вероятность появления тревоги повышалась на 12%, а депрессии - на 7%. Причём такая связь между жареной едой и проблемами с психическим здоровьем особенно сильной была у мужчин и у молодых людей.

Вероятнее всего, по мнению исследователей, такой эффект от употребления картошки фри связан с акриламидом. Это вещество известно тем, что вызывает у животных рак, когда они подвергаются воздействию очень высоких доз. Правда, ещё не совсем понятно, какую опасность данное вещество представляет для человека.

Однако если часто есть жареную пищу, то это может привести к повышенному холестерину, высокому кровяному давлению, ожирению. Также все эти проблемы могут повлиять и на психическое здоровье человека.