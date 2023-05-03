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Врач рассказал о неочевидной опасности мастурбации

Вопрос о пользе и вреде мастурбации стар как мир и все же не теряет актуальности. При этом до сих пор людям часто бывает сложно отличить мифы от правдивых последствий самоудовлетворения. Хорошо, что есть эксперты, помогающие в этом разобраться. В беседе с изданием Life андролог Хизри Хизриев объяснил, что такие заблуждения, как то, что мастурбация приводит к потере рассудка, ухудшению зрения и даже росту волос на руках, ложны. Однако опасность от частого самовоздействия на эрогенные зоны действительно есть.

Врач рассказал о неочевидной опасности мастурбации
© Super.ru

По словам медика, существуют разные виды мастурбации: допубертатная, пубертатная, заместительная (в период отсутствия постоянного партнера или в случае различных конституций с партнером). Они считаются нормой и не несут в себе неприятных последствий, а вот при патологических видах самоудовлетворения проблемы действительно могут возникнуть. Например, при навязчивом варианте мастурбации человек может не испытывать этого желания, но оно будет навязываться ему как бы извне. А наиболее опасна дезадаптационная мастурбация, которая влечет за собой проблемы в личной жизни.

Хизриев также отмечает, что еще одним пагубным последствием может быть несоответствие вымышленного объекта желания реальному, что приводит к отсутствию влечения. При мастурбации часто возникает сексуальная фантазия, образ, который нравится человеку и который идеально подходит для него. Когда же он встречается с противоположным полом вживую, то не находит объект привлекательным и, соответственно, не испытывает сильного влечения к нему.

Ранее мы писали о результатах исследования, которые показали, что оральный секс в 8 раз увеличивает риск развития этой смертельной болезни.

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