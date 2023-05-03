3 вида продуктов, которые защитят от недостатка железа

Больше всего шансов столкнуться с анемией (дефицитом железа) у веганов и у беременных. Поэтому тем и другим нужно не забывать включать в ежедневный рацион источники железа.

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Главные источники железа - это гемоглобин и миоглобин. Благодаря первому веществу кислород переносится из лёгких в остальную часть тела, благодаря второму кислород хранится в мышцах.

При этом железо бывает гемовое и негемовое. Гемовое железо гораздо лучше усваивается и содержится только в мясе, яйцах или рыбной икре. Негемовое железо можно получить из продуктов и растительного, и животного происхождения.

Вот из каких продуктов вы можете получить больше всего железа.

Рыба и морепродукты. Особенно много железа в мидиях и устрицах (в 100 г - примерно 3 мг железа, то есть почти 40% суточной нормы для мужчин и 17% для женщин). Из рыбы больше всего легкоусвояемого железа в тунце, сардинах, чуть меньше - в скумбрии.

Мясо. Много железа может содержаться в печени животных. К примеру, в печени курицы - 9 мг железа в среднем, в печени говядины и свинины - ещё больше. Кроме того, в 100 г говяжьей вырезки - 3 мг железа, в 100 г куриного филе - 1,5 мг, 100 г филе индейки - 1,2 мг, в 100 г яиц - 1,1 мг, в 100 г корейки - 1 г.

Растительная пища. Больше всего железа можно получить из бобовых. Также важным источником этого элемента считается чечевица. Из овощей железо содержится в шпинате, брокколи, брюссельской капусте, белокочанной капусте; из фруктов - в сухофруктах. В больших количествах железо вы можете получить также из хлопьев (в 100 г - до 5 мг), грецких орехов.