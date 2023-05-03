Терапевт предостерег от губительных для почек привычек

Терапевт Павел Раменский перечислил губительные для почек привычки и продукты. Его цитирует издание NEWS.ru.

Врач напомнил, что почки очищают кровь и поддерживают баланс микроэлементов, минеральных веществ и воды в организме. По его словам, отрицательно повлиять на их работу способен избыток соли в рационе.