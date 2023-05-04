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Дерматолог раскрыла правильный способ нанесения дезодоранта

Дерматолог Линдси (фамилия неизвестна) из США раскрыла правильный способ нанесения дезодоранта. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Дерматолог раскрыла правильный способ нанесения дезодоранта
© Lenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом @dermguru, чей блог насчитывает 898,6 тысячи подписчиков, посоветовала использовать данное средство перед сном. По ее словам, ночью потовые железы на теле менее активны и способны впитать в себя больше компонентов дезодоранта.

Зрителей удивил метод применения продукта, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Что? Это потрясающе! Я попробую сегодня», «Да, дезодорант на ночь меняет все», «Спасибо! Это очень полезный совет», — высказывались пользователи сети.

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