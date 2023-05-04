Дерматолог раскрыла правильный способ нанесения дезодоранта

Дерматолог Линдси (фамилия неизвестна) из США раскрыла правильный способ нанесения дезодоранта. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

© Lenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом @dermguru, чей блог насчитывает 898,6 тысячи подписчиков, посоветовала использовать данное средство перед сном. По ее словам, ночью потовые железы на теле менее активны и способны впитать в себя больше компонентов дезодоранта.