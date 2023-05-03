Россиянам назвали способы справиться с перееданием

Нутрициолог Алиса Балабенко назвала россиянам способы справиться с перееданием. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 3 мая.

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В первую очередь Балабенко посоветовала отказаться от жестких ограничений в еде. По ее словам, вероятность срыва увеличивается, когда некоторые продукты находятся под запретом.

«Решением станет уменьшить порции и частоту потребления любимой еды, но не отказываться от нее полностью», — пояснила она.

Кроме того, собеседница издания рекомендовала выделять на каждый прием пищи по 30 минут и во время этого не пользоваться мобильными телефонами или планшетами. Вдобавок Балабенко заявила о необходимости отдавать предпочтение приготовлению блюд в домашних условиях.

В заключение нутрициолог поделилась методами, которые помогут не есть больше нормы. Так, она предложила подождать десять минут перед тем, как положить себе в тарелку дополнительную порцию еды, и понаблюдать за тем, как изменится чувство насыщения.