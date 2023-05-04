Как выбрать эффективный и безопасный способ похудеть

Большинство диет, благодаря которым люди стремительно теряют ненавистные килограммы, не дают долгосрочного результата. Сброшенный вес, как правило, возвращается через месяц-два, а целый букет из болезней вроде гастрита и язв дает о себе знать еще долго. Поэтому первым делом, перед тем как корректировать питание, важно задать себе вопрос: а насколько та или иная диета безопасна? Если она исключает какую-либо группу продуктов, будь то белки, жиры или углеводы, этот способ заведомо неудачный, считает диетолог Ванесса Риссетто.

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Кроме того, специалист советует избегать диет, которые предполагают резкое снижение калорийности еды, а также те, что не учитывают количество потребляемой воды и клетчатки. «Люди не понимают, что летом пищеварение замедляется. Так что же поможет ускорить его? Клетчатка и вода», — цитирует диетолога Daily Mail.